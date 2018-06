Jonathan Davis – Black Labyrinth

10. Juni 2018

Obwohl KoRn erst vor zwei Jahren mit „The Serenity Of Suffering“ ihre letzte Platte veröffentlichten, schien es dem legendären Fro­ntmann ohne Musik langweilig zu wer­den, sodass er prompt die erste Solo-Platte an Start brachte. Die unverwechselbare Stimme lässt sofort auf seine Hauptgruppe schließen und doch gibt’s kleine, musikalische Unter­schiede, wie das ruhige, mit Klavier- und Streichertönen ausgestattete „What It Is“­ eindrucksvoll beweist. „Basic Needs“­ schl­ä­gt wieder härtere und dunkle Metal-Töne an, die einen geraden Weg fahren. U. a. „Ev­ery­one“ erinnert mit verspieltem Sound dann do­ch an die Nu-Metaller. Am 04.06. präs­entiert der 47-Jährige seine Platte beim vom OXMOX präsentierten Konzert im Gruen­span. (Sumerian Records)

JS