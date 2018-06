Kissin‘ Dynamite – Ecstasy

24. Juni 2018

Was die im Jahre 2006 damalige Schülerband auf ihrem mittlerweile sechsten Album den Fans bietet, ist Rock vom allerfeinsten, ein­gängige Melodien kommen druckvoll und gut gesungen aus den Boxen. Highlights unter den 13 Songs sind das vorab veröffentlichte „I’ve Got The Fire“, die Rocknummern „You’re Not Alone“, „Waging War“ oder „One More Time“. Getoppt werden diese noch vom treibenden „Placebo“ und dem mächtigen Abschluss „No Time To Wonder“. Dass sie auch ruhiger kön­nen, beweisen die Mannen um Sänger Han­nes Braun mit der Powerballade „Heart Of Stone“. (Sony)

AS