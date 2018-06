Madsen – Lichtjahre

16. Juni 2018

Herrlich! Mit so viel Kraft, Power und Elan haben wir die Jungs aus Clenze im Wendland lange nicht gehört. „Wenn es einfach passiert“, „Sommerferien“, „Ich tanze mit mir allein“ – eine großartige Hymne jagt die nächste. Und auch wenn es mal etwas sanfter und leiser zur Sache geht – etwa beim Nostalgie-Schleicher „Mein erstes Lied“­ oder beim verträumten Titeltrack – wirken die Indierocker nie saftlos, sondern gehen auch in diesen Momenten im­mer mit voller Intensität und Leidenschaft zur Sache. So soll es sein. (Arising Empire)

OKu