12. April 2018

Manic Street Preachers

Resistance Is Futile

Die große Stärke der walisischen Alterna­tive-Rocker war schon immer ihre Fähigkeit, gigantische, melancholische Hy­m­nen zu sch­rei­ben. Dass sie diese nicht ver­loren ha­ben, beweist der Dreier beim stadion­kom­patiblen „A Song For The Sadness“, das wie üblich schwer von Sänger/Gitarrist Jam­es Dean Bradfields klagender, dennoch wun­derbar warmer Stimme und einer sofort ins Ohr gehenden Melodie profitiert. Weitere Highlights des Albums sind der Abgeh­rock­er „Broken Algorithms“, das sanfte, leicht soulige „Distant Colours“, das majestä­ti­sche „Hold Me Like A Heaven“ und das gut­gelaunte „International Blue“. (Sony)

OKu ♥♥♥♥