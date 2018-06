2. Juni 2018

1985 erschien mit „Killing Is My Business … And Business Is Good“ die Debüt-Platte der US-Amerikanischen Thrash-Metal-Heroen um Dave Mustaine (56). Um das Album, das den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere setzte, entsprechend zu würdigen, wurden alle Songs remastered – Bonus-Material in Form von Live-Versionen aus den 80ern + 90ern sowie Demo-Tracks werden ebenfalls serviert! (Colum­bia)

JS