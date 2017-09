19. September 2017

OMD

The Punishment of Luxury

Auch auf dem 13. Album versorgen Andy Mc­Cluskey (58, Ges., B.) und Paul Humphreys (57, Key.) ihre Anhängerschaft mit typischem OMD-Sound.

Mal Mainstream („The Punish­ment of Luxury“, „Isotype“, „Art Eats Art“, „One More Time“), mal experimentell wie bei „Precision & Decay“ (erinnert an „ABC“ von 1983) oder „La Mitrailleuse“ wo ausschließ­lich Gewehrsalven zu hören sind.

(RCA/Sony)

omd.com