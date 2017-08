24. August 2017

RAGE

Seasons Of The Black

Seit über 30 Jahren zählen Frontmann Peavy Wagner & Co. zu den Top-Acts im europä­ischen Power Metal.

Los geht’s auf dem neuen Silberling mit dem Mid-Tempo-Titelstück be­vor der moderne Groover „Blackened Kar­ma“ für die erste Überraschung sorgt.

„Walk Among The Dead“ und „Time Will Tell“ leben von erstklassigen, hymnenhaften Refrains und atemberaubenden Soli des Gitarristen Marcos Rodriguez.

Die 20 Minuten umfassende, vier­teilige Monumental-Nummer „The Tragedy Of Man“ ist das definitive Highlight der Scheibe. (Nuclear Blast)