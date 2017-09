24. September 2017

Ringo Starr

Give More Love

Am 07.07.17 feierte der Brite seinen 77. Ge­burtstag vor dem Tower seines Labels Capi­tol Records.

Der perfekte Anlass, um die Veröffentlichung seines 19. Solo-Albums zu verkünden.

Nun erscheinen die zehn hit­verdächtigen Rock-Songs, in denen Gast­musiker wie u. a. sein alter Beatles-Kollege Paul McCartney („We’re On The Road Again“) vertreten sind.

(Universal)

ringostarr.com