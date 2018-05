Shawn Mendes – Shawn Mendes

30. Mai 2018

Mit gerade einmal 17 Jahren feierte der schnu­ck­elige Kanadier 2015 seinen Durchbruch („Stitches“) – nun erscheint die selbstbenannte dritte Platte, die ungefiltert demonstriert, wofür der Künstler Shawn Mendes steht: authen­tische Vielseitigkeit, fernab von überdrehtem Kaugummi-Pop. Mit dem Opener „In My Blo­od“ liefert der 19-Jährige ein hymnisches Mei­sterwerk, das nach hinten raus immer bom­bastischer wird. Das bluesig ange­hauchte „Lost In Ja­pan“ brilliert mit einem Klavier-Intro sowie jazzigem Refrain, während „Youth“ (feat. Kha­lid) souverän rhythmischen Pop liefert. Mehr Beweise braucht es nicht, um das Talent zu unterstreichen! (Island Records)

JS