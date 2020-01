Sign X – Like A Fire

Sign X, das sind Oliver Scheer (G), Stefan Lagleder (B) und Michael Mehl (D) der ehem. Kultband Chalice, zusammen mit Sänger Sebastian Zierof und dem Tastenvirtuosen Michel Jotzer. An Nikolaus 2019 erblickt das Debüt-Album das Licht der Welt, getauft auf den Namen „Like A Fire“, einem Album mit insgesamt 10 Songs bei einer Gesamtspielzeit von über 44 Minuten. Gut produziert (Andy Horn (Rob Halford, Edenbridge u.a.) bietet das Album alles, was der Hardrock-Fan sich wünscht bzw. erhofft, melodischen Hardrock mit teils hymnenhaften Refrains, Gitarren-Solos, Songs mit leichter 70er Jahre Not (Hammond Orgel bei „Free Your Mind“ und einem der Highlights auf dem Album, „Sign“). Anspieltips für Unentschlossene ist „Elements“ und das abschließende „Koda X“, welches Sequenzen aller Songs beinhaltete, 01:13 Minuten lang, nur in einer Piano-Version gespielt. (Pride & Joy Music (Soulfood))

♥♥♥♥♥♥