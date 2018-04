9. April 2018

The Dead Daisies

Burn It Down

Während andere Supergroups sich zwischen ihren Alben teilweise Ewigkeiten Zeit lassen, legen die Herrschaften und OXMOX-Titel­helden um Ex-Mötley–Crüe-Sänger John Co­r­abi, Thin–Lizzy-/Black–Star–Riders-Bassist Marc Mendoza sowie den früheren White­sn­ake– und Dio-Gitarristen Doug Aldrich nach nur 1 ½ Jahren nach. Gut so – denn was die Amerikaner hier zu bieten haben ist allemal hörenswert! Dreckig-rotziger Sound, der mo­dern klingt, aber dennoch klare Reminiszenzen an den Sleaze-Rock der 80er aufweist, ist der klangliche Rahmen für groo­vende Hymnen wie „Rise Up“ oder „Dead And Gone“, blu­esigen Hardrock wie das Titel­lied und nach­denklichere Klänge à la „Judge­ment Day“. (Spitfire/SPV)

OKu ♥♥♥♥♥