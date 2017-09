25. September 2017

The Killers

Wonderful Wonderful

Wenn Brandon Flowers (36, Ges.) & Co. nicht gerade in einer Jam-Session mit ihrem royalen Fan Prinz Harry stecken, können die Ameri­kaner richtig gute Musik produzieren.

So gibt es nun, nach fünf Jahren, zehn neue, großartige Hits der In­die-Rocker.

Besonders hörenswert sind „Life To Come“ und der Gute-Laune-Track „Run For Cover“.

(Universal)

thekillersmusic.com