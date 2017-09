23. September 2017

Threshold

Legends Of The Shires

Die Progressive-Metal Band wurde Ende der Achtziger u. a. von Karl Groom (Git.) ge­grün­det und bringt nun ihr elftes Album heraus.

Die Doppel-CD mit 14 Songs bei einer Gesamt­spielzeit von fast 83 Minuten enthält wieder alles, wofür die Engländer seit Jahren stehen:

Eingängige, melodische Progmetal-Tracks allerhöchster Güteklasse.

Besonders erwähn­enswert ist die ruhige Trilogie „The Shire“, das epische „The Man Who Saw Through Time“ oder das abwechslungsreiche „Lost In Translation“.

(Nuclear Blast)

thresh.net