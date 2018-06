Tremonti – A Dying Machine

22. Juni 2018

Der Creed– und Alter–Bridge-Gitarrist mit seinem vielseitigsten und anspruchsvollsten Solo-Projekt bisher. Die Handlung der SciFi-Konzeptstory spielt zum Ende des nächsten Jahrhunderts und erzählt von Menschen er­schaffenen, künstlichen Wesen. Musikalisch reicht die Bandbreite von deftigen Krachern wie „Bringer Of War“ oder dem bulligen Titellied über majestätische Hymnen wie „From The Sky“ und Nachdenkliches („Trust“, „As The Silence Becomes Me“) bis hin zu Ohrwürmern à la „The First, The Last“. Alles veredelt von Tremontis unverwechselbaren Spiel und seinem variabler denn je klingenden Gesang. Anspieltipps: das melodische „Throw Them To The Lions“, das deutlich härtere „The Day When Legions Burned“ und das epische „Desolation“. (Napalm/Universal)

OKu