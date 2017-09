22. September 2017

Walter Trout

We’re All In This Together

Für jeden der 14 Songs hat sich der US-Blues­rocker einen anderen prominenten Kol­legen ins Studio geholt.

Das macht die Schei­be vielseitig.

Als Highlights sollten der Gro­over „Gonna Hurt Like Hell“ mit Kenny Wayne Shepherd, die Slow-Blues-Nummern „The Other Side Of The Pillow“ mit Charlie Musselwhite und „The Sky Is Crying“ mit Warren Haynes sowie das emotionale Titel­stück mit Joe Bonamassa genannt sein.

(Provo­gue/RTD)

waltertrout.com