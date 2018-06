Ziggy Marley – Rebellion Rises

4. Juni 2018

Der älteste Sohn von Reggae-Gott Bob Marley begeistert auf seinem siebten Soloalbum mit der attraktivsten Melange aus Roots-Klängen mit klassischem Rock und Pop. Das unwider­stehliche „See Dem Fake Leaders“ und das mit Santana-Touch versehene „The Storm Is Coming“ eröffnen das Album nahezu perfekt. „Your Pain Is Mine“ schaltet dann in Sachen Tempo etwas herunter. Chartverdächtig wird es beim souligen „Change Your World“ oder dem schmissigen, mit Ska-Beat angereicherten „Wor­ld Revolution“. Selten war ein Reggae-Album so abwechslungsreich. In Form von sozialkritischen Texten, gibt es jede Menge Futter fürs Gehirn. (V2/H’Art)

Oku