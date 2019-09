DARKERKANT (11.-12.10.)

Internationales Dark Art Event

11.-12.10., 19:00 Uhr, Cap San Diego, Überseebrücke, VVK 10€, AK 15€

Kürzer werdende Tage sind die düsteren Vorboten der Darkerkant. Das Dark Art Event findet auch in diesem Jahr an Bord der Cap San Diego im Hamburger Hafen statt. Phantastische Dark Art wird in einem weitgefächerten Spektrum sicht- und hörbar gemacht. Künstler und Publikum in einem emotionalen Ausnahmezustand, fragt sich manch einer!?! Dabei geht es darum, die Lust am Irrationalen und Grotesken zu zelebrieren. Präsentiert werden ausgewählte internationale Künstler, Musiker und Autoren, die das Abgründige und Makabre in eine künstlerische Sprache übersetzen.

https://youtu.be/KyFNOY02qIQ