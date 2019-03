Der Festival-Sommer 2019

23. März 2019

Rock am Ring / Rock im Park, 07.06.-09.06., Nürburgring, ab 189€

Das große Comeback der Ärzte ist nur eins der Highlights, das Rock-Fans bei diesem Line-Up erwartet.

Besucherzahl: ca. 70.000

Line-Up Highlights: Slipknot, Die Ärzte, Feine Sahne Fischfilet, SDP, Kontra K, Marteria & Caspar, Adam Angst, Alligatoah, Behemoth, Bring me the Horizon, Dropkick Murphys, Architects, Slayer

rock-am-ring.com / rock-im-park.com

Foto: Slipknot

World Club Dome, 07.06.-09.06., Frankfurt, ab 99€.

Auf 25 Bühnen wird hier eine riesige Party in der diesjährigen “Space Edition” gefeiert.

Besucherzahl: ca. 160.000

Line-Up Highlights: David Guetta, Capital Bra, Lost Frequencies, Paul Kalkbrenner, Armin van Buuren, Marshmello, Alison Wonderland

worldclubdome.com

Foto: Marshmello

Love Music Festival, 21.06-23.06., Magdeburg, ab 49€

Musikliebhaber erleben Pop und Rap-Acts auf 4 Bühnen.

Besucherzahl: ca. 20.000

Line-Up Highlights: Capital Bra, Juju, Lea, Gestört aber Geil, Nura, GZUS, Bushido, Brennan Heart, Summer Cem

lovemusicfestival.de

Foto: Gestört aber Geil

Full Force, 28.06.-30.06., Gräfenhainichen, ab 119,95€

Metal und Punk Fans werden auf diesem Festival komplett abgeholt.

Besucherzahl: ca. 25.000

Line-Up Highlights: Parkway Drive, Limp Bizket, Flogging Molly, Behemoth, Amorphis, Kadavar, Annisokay, While She Sleeps, Sondaschule, Sick of it all, Landmvrks

full-force.de

Foto: Parkway Drive

Airbeat-One Festival, 10.-14.07., Neustadt-Glewe, 129,99€

Die derzeit besten DJ’s bringen dieses Jahr die Menge zum Tanzen. Mit dabei: Der aktuelle OXMOX-Titelheld Martin Garrix!

Besucherzahl: ca. 180.000

Line-Up Highlights: Martin Garrix, Timmy Trumpet, Alan Walker, Armin van Buuren, Dimitri Vegas &Like Mike, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Vini Vici, DJ Snake, Steve Aoki, Quintino, Alesso

airbeat-one.de

Foto: Timmy Trumpet

Wacken Open Air, 01.08.-03.08., Wacken, ab 221€

Metalheads erleben hier nationale und inter-nationale Größen auf 8 Bühnen.

Besucherzahl: ca. 85.000

Line-Up Highlights: Slayer, Bullet for My Valentine, Sabaton, Subway to Sally, Versengold, Cradle of Filth, Eisbrecher, SOiL, Santiano, Legion of the Damned, Necrophobic

wacken.com

Foto: Sabaton

Teile diesen Beitrag









[KS]