Die besten Festivals im August/September + Verlosung!!

7. August 2019

Stadt- und Familienfest Bad Schwartau

16.-18.08., Marktplatz & Europazelt

Das Fest für junge, talentierte Nachwuchsmusiker und ein Wochenende musikalischer Vielfalt. Mit dabei sind #arrested, die Hamburg Bandcontest Gewinner aus 2018. Auch B104, die Gewinner aus 2017 lassen sich ihren Bühnenauftritt nicht nehmen und sorgen für Crossover Pop-Punk und Rap-Beats. Internationaler Underground-Support kommt von Fool´s Paradiese aus Dänemark, mit ihrem neuen Album „The Paradiese Ballet“. Groovy wird’s dann mit OXMOX-Chef Klaus Schulz und seinem Käptn Kaos Club. Ringsherum sorgen Schausteller und Foodtrucks für die passende Abrundung. stadtfest-bad-schwartau.de

Hype Festival, 22.-24.08., Oberhausen, ab 119 €

Das Festival der neuen Hip-Hop Generation und das Urban Culture Event der hochkarätigen Szenegrößen.

Besucherzahl: ca.10.000

Line-up Highlights: Lil Uzi Vert, Capital Bra, Juice Wrld, Lil Skies, Dababy, JuJu

hypefestival.de

Reload Festival, 22.-24-08., Sulingen, 99 €

Die volle Ladung Metal, Punk und Hardcore erwartet euch auf dem Reload.

Besucherzahl: ca. 12.000

Line-Up Highlights: Sabaton, While She Sleeps, Lordi, Callejon, Thundermother, Massendefekt, Sondaschule, Airbourne, Bullet for my Valentine, Bury Tomorrow, Massendefekt, Hatebreed

reload-festival.de

Werner Rennen, 29.08.-01.09., Hasenmoor, 159 €

Das Motorsportevent untermalt das Rennen zwiaschen Andi Feldmann und Konny Reimann mit exzellenter musikalischer Unterstützung.

Line-Up Highlights: Eisbrecher, Scooter, In Extremo, Thundermother, The Bosshoss, Kim Wilde, Eat the Gun, Extrarbeit

werner-rennen.de

OXMOX verlost Tickets

Indian Spirit, 28.08.-03.09., Eldena, ab 75€

Mit Progressive Trance werden hier die letzten Sommertage des Jahres gebührend gefeiert.

Besucherzahl: ca. 8.000

Line-Up Highlights: Ace Ventura, Bliss, Ghost Rider, Neelix, Rising Dust, Vini Vici, Captain Hook, Avalon, Bliss, Earthling, Metronome, Skazi, Tristan

indian-spirit.de

Müssen Alle Mit Festival, 31.08., Stade, 46,45 €

Im schönen Bürgerpark wird das Festival zu einer kleinen Open Air Spektakel mit tollen Musikern.

Line-Up Highlights: Frittenbude, Mia., Turbostaat, Gurr, Juse Ju, Botschaft, Paul Jets, Zoot Woman

muessenallemit.de

OXMOX verlost Tickets

Lollapalooza, 07.-08.09., Berlin, ab 149 €

Mit einen Mix aus Pop, Rock und Rap beweist das internationale Festival auch dieses Jahr seinen Kult-Status.

Besucherzahl: ca. 70.000

Line-Up Highlights: Twenty one Pilots, Billie Eilish, Kings of Leon, Kraftklub, UFO361, Martin Garrix, Bausa, Alan Walker, Rita Ora, Olli Schulz

lollapaloozade.com

Mittelalterliches Phantasie Spectaculum, 14.+15.09.., Luhmühlen

In gleich mehreren deutschen Städten tretet ihr mit Musikern, Gauklern, Narren, Hexen und mehr eine Zeitreise ins Mittelalter an. Line-Up Highlights: Saltatio Mortis, Versengold, Knasterbart, Mr. Hurley & die Pulveraffen, Feuerschwanz, Fiddlers Green spectaculum.de

Reeperbahn Festival, 18.-21.10., Hamburg, 105 € Hamburgs Partymeile verwandelt sich in eine einzigartige Konzertlandschaft, Rock, Pop, Hip-Hop und Jazz. Film-und Literaturacts machen das urbane Clubfestival dieses Jahr zu einem einzigartigen Erlebnis. Besucherzahl: ca. 40.000 Line-up Highlights: Alli Neumann, Gurr, Leoniden, Young the Giant, Mighty Oaks, Imhaler, Elderbrook, Bedouine, A-Wa

reeperbahnfestival.de

Autumn Moon Festival, 18.-20.10., Hameln, 78 €

Das Festival an der Weser präsentiert uns ein Line-Up bestehend aus bekannten Größen uns Newcomern. Euren künstlerischen Horizont könnt ihr in Workshops, Ausstellungen, Lesungen und Kleinkunst erweitern!

Line-Up Highlights: Project Pitchfork, sólstafir, Alcest, Coma Alliance, Cellar Darling, Heilung, Das Ich, Nachtmahr, Goethes Erben, Rome, Merciful Nuns, Frozen Plasma, Unzucht

autumn-moon.de

OXMOX verlost Tickets und Shirts!

[KS]