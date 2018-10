Festival-Tipp: World Club Dome Winter Edition, 16.-18.11., Merkur-Spiel-Arena (Düsseldorf)

4. Oktober 2018

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition 2018 ist zweifelsohne das größte, das die deutsche Clubgeschichte im Wintermonat November in Deutschland je gesehen hat. Es werden ca. 100.000 Besucher in Düsseldorf erwartet, die aus der beheizten MERKUR SPIEL-ARENA für drei Tage und Nächte den größten Club der Welt machen.

Auch das Line-up ist in puncto Größe kaum zu übertreffen. Man darf sich eigentlich nicht die Frage stellen „Wer kommt?“, sondern „Wer kommt eigentlich nicht?“. The Chainsmokers, die ihren einzigen Gig 2018 in Deutschland auf großer Bühne spielen – sie kommen! Dimitri Vegas & Like Mike? Dabei! The Black Eyed Peas mit dem Finale ihrer Reunion. Don Diablo aus den Niederlanden, das deutsche DJ Aushängeschild, Robin Schulz: Gebucht! Der Mann mit der Schnabelmaske, Claptone? Soeben ins Line-up eingetragen! Ebenso HUGEL, der es mit seinem Remix zum offiziellen Sommerhit 2018 „Bella Ciao“ bis auf Platz 2 der Deutschen Charts schaffte und gerade mit der goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde – wie auch der national und international erfolgreiche Minimal-Export Oliver Schories: Sie alle gesellen sich nun in die Riege der dritten Line-up-Phase.

Absolute Superstars also, die sich in Düsseldorf am 16., 17. und 18. November 2018 gegenseitig die Regler in die Hand geben. Der Freitag – er steht ganz im Zeichen des fulminanten und bombastischen Openings. Der Samstag – er war, ist und wird immer sein: der Haupttag für alle Clubber. Somit ist am Samstag absolutes Club-Feeling angesagt. From open to close. Apropos „close“: Am Sonntag gibt es ein Closing, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Denn: Es will ja wohl gefeiert werden, wenn der größte Winter Club der Welt nach drei Tagen und Nächten für ein Jahr wieder seine Pforten schließt.

Die Hosting-Partner der Stages sind so breit gefächert wie das Line-up. Von EDM, Hip-Hop und Trap über Future Bass, Future House und Classics, bis hin zu Hardstyle, Techno und Trance.

Das Line-up der DJs und Stages wächst und wächst! Tages-Tickets gibt es bereits ab 49 Euro zzgl. VVK-Gebühren, 3-Tages-Tickets bereits ab 89 Euro zzgl. VVK Gebühren unter www.worldclubdome.com. Egal ob einen Tag feiern, zwei Tage in den Clubs des Clubs und in der Mainstage Vollgas geben, oder an allen drei Tagen das große und ganze Erlebnis haben – die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition ist und bleibt: der größte Club der Welt.



Mit dabei:

BLACK EYED PEAS, THE CHAINSMOKERS, DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, DON DIABLO, INGROSSO, LOST FREQUENCIES, MARSHMELLO, NERVO, ROBIN SCHULZ, ALAN FITZPATRICK, ALLE FARBEN, BORIS BREJCH, CAMELPHAT, CLAPTONE, FELIX KRÖCHER, GESTÖRT ABER GEIL, HUGEL, JAY HARDWAY, LE SHUUK, LUCAS & STEVE, MARCO FARAONE, NEELIX, NIC FANCIULLI, OLIVER SCHORIES, RADIO SLAVE, SIGMA, SPEEDY J, ZATOX, UVM.



Click on the button below to load the content of www.worldclubdome.com.

Load content

Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

merken

teilen

mitteilen

[KS]