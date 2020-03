FESTIVALS im April

Taunus Metal Festival

03.-04., Oberursel, ab 25€

Thrash, Heavy, Speed, Power, Death, Black – hier schlägt jedes Metaller-Herz höher.

Besucherzahl: 500

LineUp Highlights: Master, Screamer, Eradicator, Tysondog, Travelin Jack, Metall, Fusion Bomb, Mindpatrol, Indian Nightmare

Main Punk Festival

04.04., Michelau in Oberfranken, ab 20€

Punk, Punk und nochmal Punk!

LineUp Highlights: Toxoplasma, Oxo 86, Knochenfabrik, Doc Rotten, Detlef., Die Dorks, Kornblumenblau, Panzertape

Time Warp

04.04., Mannheim, ab 65€

Let’s do the Time Warp again! Techno für Genießer.

Besucherzahl: 15.000

LineUp Highlights: Adam Beyer, Amelie Lens, Richie Hawtin, Boris Brejcha, Charlotte De Witte, Laurent Garnier



Rockpalast Crossroads Festival

11.-14.04., Bonn, 59€

Internationale Größen, Newcomer, beste Clubatmosphäre.

LineUp Highlights: The Godfathers, Hodja, Wallis Bird, WellBad, Laura Cox Band, MaidaVale, Di-rect, Nic Cester

Easter Cross Festival

11.-12.04., Oberndorf am Neckar, ab 44,90€

Ob Metal, Reggae, Rock oder HipHop – hier ist für jeden was dabei.

Besucherzahl: 2.500

LineUp Highlights: Betontod, Marathonmann, Cypecore, Dust Bolt, Lionheart, Jinjer, Terror, Cold Snap

Ragnarök Festival

17.-18.04., Lichtenfels, ab 79€

Pagan, Folk, Viking und Black Metal – der Traum aller Wikinger.

Besucherzahl: 3.500

LineUp Highlights: Anomalie, Avast, God Dethroned, Naglfar, Winterfylleth

Freedom Sounds Festival

24.-25.04., Köln, ab 26€

Ska, Reggae und Rocksteady – das wohl entspannteste Festival.

Besucherzahl: 1.000

LineUp Highlights: The Skatalites, The Skints, Keith & Tex, Rudy Mills, The Void Union feat. Riki Rocksteady, Cut Capers

Guitar Heroes Festival

24.-26.04., Joldelund, ab 34,20€

Blues-Newcomer treffen auf Altmeister in Gerd‘s Juke Joint.

Besucherzahl: 400

LineUp Highlights: Band of Friends, Phil Bee’s Freedom, Vanja Sky Band, Josh Smith Band, Matt Schofield

Mosh ‘n’ May-Festival

25.04., Schapen, ab 19€

Auch in diesem Jahr geht’s wieder mächtig zur Sache. Metal!!!

Besucherzahl: 1.000

LineUp Highlights: Deserted Fear, Motorjesus, Still Counting, Bizkit Park, Tyler Leads, Oxytoxin, DJ Mr. Speedking

Hai in den Mai

30.04.-03.05., Wehdem, ab 64€

Versammelt euch um das Haifischbecken und feiert auf dem Open Air Psytrance Festival in den Mai.

Besucherzahl: 5.000

LineUp Highlights: Alice D Joanna, Dj Anneli, Artyficial, DiscjonY, Djapatox, Drip Drop, E-Clip, Greg Hilight, Hatikwa, Hinap

Mayday

30.04., Dortmund, ab 59€

Der größte Indoor-Rave Deutschlands

Besucherzahl: 20.000

LineUp Highlights: Adam Beyer, Amelie Lens, Angerfist, Claptone, Clara Cuvé, Concept Art, Dax J, DJ Mystery, DRS

Rock ‘n’ Mai

30.04., Cuxhaven, ab 24€

Das Unikat öffnet auch dieses Jahr wieder seine Pforten für alle, die in den Mai rocken wollen.

Besucherzahl: 500

LineUp Highlights: Max Buskohl, VA Rocks, Bad Intention, Lost Anchor, DJ Initio