Hamburg Harley Days 2018, 22. – 24.06.

30. April 2018

Harley-Hauptstadt Hamburg! Ab dem 22. Juni ist es wieder soweit: Tausende Motorradfahrer und -fanatiker zieht es in die Hansestadt, wo dieses Jahr zum 15. Mal das größte Biker-City-Event Europas stattfindet – in direkter Nähe zur Elbe. Auf der 40.000 m² großen Fläche, die der Großmarkt in Hamburg-Hammerbrook bietet, wird die Zeltstadt Harley Village errichtet. Hier gibt es unzählige einzigartige Bikes zu bewundern, außerdem Buden von Gastronomen und Harley-Davidson-Händlern, die alles rund um die legendäre Motorradmarke anbieten. Seit letztem Jahr zeigen an der Wall of Death mutige Steilwandfahrer ihr Können: mit bis zu 60 km/h drehen sie an den Wänden des hölzernen Kessels ihre schwindelerregenden Runden – nur für Profis!

Lauter als das Kreischen der Motoren ist während der drei Harley Days nur die Musik der vielen Bands, die den passenden Soundtrack zur Messe liefern: John Diva & The Rockets of Love sorgen mit pompöser Show und den größten Rock-Hits der 80er für gute Stimmung, die New Roses aus dem Rheingau heizen mit ihrem europaweit erfolgreichen Hardrock ordentlich ein. Vdelli (Bluesrock) reisen aus Australien an, Modern Earl bringen US- Südstaatenrock auf die Bühne. Weitere Namen: Meiselgeier, Rockhouse Brothers und viele mehr!

Für all jene, die keine Biker sind, aber schon immer davon geträumt haben, in einer echten Harley-Davidson zu fahren, sind die (kostenlosen) Demo-Rides genau das Richtige: wer einen gültigen Motorradführerschein dabei hat, kann sich mit einer Probefahrt den Traum erfüllen und am eigenen Körper erfahren, warum Harley-fahren mehr als nur ein Fortbewegungsmittel ist. Ausgefallen individuell wird es am Samstag in der Mönckebergstraße: rund 120 angepasste und umgebaute Harleys kämpfen in einer der acht Kategorien um den prestigeträchtigen Preis. Anmeldung ab 11:00 Uhr, Prämierung gegen 13:30 Uhr.

Am Sonntag, dem letzten Tag der Feierlichkeiten, kommt es zum krönenden Abschluss der Harley Days 2018: der spektakulären Parade! Auf einer 33 km langen Strecke, die durch den Hafen und die HafenCity führt, bevor es über die Kohlbrandbrücke und die Landungsbrücken auf die Reeperbahn geht, stellen die von überall her angereisten Biker ihre Maschinen zur Schau. Die besten Orte, um dem Harley-Umzug zuzugucken und -winken, sind die U- und S-Bahnstation Landungsbrücken und der gegenüberliegende Weinberg, außerdem die Reeperbahn und der Baakenhafen in der HafenCity.