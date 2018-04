ROCKEN UNTER FREIEM HIMMEL – Top 30: Die besten Festivals – Teil III

30. April 2018

18.-20.05. Rock Hard

Gelsenkirchen, €87,90

Saxon, Sodom, Overkill, Axel Rudi Pell, Armored Saint, Tiamat, Uli Jon Roth, Marduk, Cirith Ungol, Backyard Babies, Coroner, Leatherwolf, Diamond Head, Night Demon, Memoriam, Dool, The New Roses,Nocturnal Rites, Attic, Thundermother, Dawn of Diesease, Traitor, u. a.

25.-27.05., Sunshine Reggae Festival

Lauterbourg (Frankreich), ab € 30,- Chukki Star, Ashia, Sandra Cross, Sister Audrey, Nu Flowah, Joe Ariwa, Tony Nephtali, Christopher Giround, Max Bousso, Ras Cup, Yoha and The Dragon Tribe, Dolamite, Sherrii Ven Dyer, Delroy Williams oft the Aces, Max Livio

01.-03.06., BigCityBeats World Club Dome

Frankfurt am Main – Commerzbankarena, ab € 159,-

Adviatique, Afrojack, Aka Aka, Alle Farben, Angerfist, Anna Reusch, Ask:Me, Axwell&Ingrosso, Bebetta, Bebo, Ben Klock, Black Coffee, Boris Brejcha, Brennan Heart, Butch, Charlotte de Witte, Coone Da Tweekaz, Deadly Guns, Dimitri Vegas&Like Mike, DJ Hell, Don Diablo, Drunken Masters, E-Force, Einmusik, Eric Prydz, Eskei83, Evil Activities, Fabe, Fabio&Moon, Frontliner, Garmiani, Gestört aber Geiö, Grandtheft, Hosh, Juan Manuel, Karol Tip, Kayzo, King Arthur, Klangkarussell, Kollektiv Turmstraße, Kölsch, Le Shuuk, Len Faki, Lost Frequencies, Lucas&Steue, Luciano, Magdalena, Mandy, Martin Garrix, Mc Dl, Mc tha watcher, Miss K8, Moski, Monolos, Neelix, Nerva, Nightmre, Noisecontrollers, Oliver Schories, Paul Kalkbrenner, Pendulum DJ-Set, Popof, Recondite, Robin Schulz, Saico, San Holo, Solomun, Steve Aoki, Sven Väth, Tha Playah, Tiêsto, Timmy Trumpet, Vini Vici, W&W, Wasted Penguinz, Yellow Claw

01.-03.06., Rock am Ring/Rock im Park

Nürburgring/Nürnberg, ab € 99,- (Tagesticket)

30 Seconds To Mars, A Perfect Circle, Alexisonfire, Alma, Asking Alexandria, Avenged Sevenfold, Babymetal, Baroness, Bausa, Beth Ditto, Bilderbuch, Black Stone Cherry, Body Count, Bullet For My Valentine, Bury Tomorrow, Caliban, Callejon, Chase & Status, Enter Shikari, Foo Fighters, Good Charlotte, Gorillaz, Greta Van Fleet, Heisskalt, Hollywood Undead, Jimmy Eat World, Jonathan Davis, Kaleo, Kettcar, Kreator, Marilyn Manson, Meshuggah, Milky Chance, Milliarden, Muse, Nothing But Thieves, Parkway Drive, RAF Camora, Rise Against, Shinedown, Snow Patrol, Stone Sour, Taking Back Sunday, The Bloody Beetroots, The Neighbourhood, Thursday, Trailerpark, Ufo361, Vitalic, Walking On Cars, Yung Hurn u. a.

14.06.-17.06., Nova Rock

Nickelsdorf, ab € 174,99,-

Die Toten Hosen, Marilyn Manson, Seiler & Speer, Kraftklub, Stone Sour, Parkway Drive, Megadeth, Hollywood Undead, Skillet, Asking Alexandria, Dead Cross, Black Stone Cherry, Meshuggah, Shinedown, All Them Witches, Starcrawler, Thrice, Thy Art Is Murder, Our Hollow Our Home, The Charm The Fury, Marrok, Massendefekt, Ego Kill Talent, Avenged Sevenfold, The Prodigy, Otto & die Friesenjungs, Rise Against, Gentleman, Bad Religion, Jonathan Davis, Arch Enemy, Ok Kid, Life of Agony, Mad Caddies, Anti-Flag, Eisbrecher, Nothing but Thieves, Krautschädl, The Struts, Beast in Black, Leo Moracchioli, Crazy Town, Alazka, Jugo ürdens & Einfachso, Ebow, Tim Kamrad, Culture Abuse,Volbeat, Billy Idol, Limp Bizkit, Wizo, Bullet for my Valentine, Body Count ft. Ice-T, Brian Fallon & The Howling Weather, Dame, Labrassbanda, Baroness, Turbobier, Donots, Stick To your Guns, The Last Internationale, Lionheart, Powerflo, Occeans ate Alaska, Adam Angst, Boon, We Blame The Empire, Tuxedoo, Iron Maiden, Sunrise Avenue, Billy Talent, Passenger, Killswitch Engage, The Bloody Beetroots, Enter Shikari, Less Than Jake, The Raven Age, Wendi’s Böhmische Blasmusik

16.06., Daughterville

Hamburg, ab € 15,-

#Zweiraumsilke, Blond, Ilgen-Nur, Körperfunkkollektiv, Poetry Slam, WizTheMc, u. a.

21.-24.06., Graspop Metal Meeting

Dessel (Belgien), ab € 99,- (Tagesticket)

Accept, Anti-Flag, Arch Enemy, Avenged Sevenfold, Ayreon, Billy Talent, Black Stone Cherry, Bullet For My Valentine, Doro Pesch, Dool, Eisbrecher, Eskimo Callboy, Ghost, Guns N‘ Roses, Hollywood Undead, Hollywood Vampires, Iron Maiden, Jonathan Davis, Judas Priest, Kreator, L7, Limp Bizkit, Marilyn Manson, Megadeth, Ozzy Osbourne, Parkway Drive, Powerwolf, Rise Against, Shinedown, Silverstein, Volbeat, u. a.

22.-24.06. Hurricane/Southside

Scheeßel/Neuhausen ob Eck, ab € 179,-

Adam Angst, Anchors & Hearts, Angus & Julia Stone, Arcade Fire, Arctic Monkeys, Beginner, Biffy Clyro, Billy Talent, Black Rebel Motorcycle Club, Bonaparte, Bonez MC & RAF Camora, Booka Shade, Boysetsfire, Brian Fallon & The Howling Weather, Broilers, Chefket, Chvrches, Dendemann, Donots, Drangsal, Eskei83, Feine Sahne Fischfilet, Fjørt, Frank Carter & The Rattlesnakes, Franz Ferdinand, Ganz, George Ezra, Haiyti, James Bay, Johnossi, Jungle, Justice, Kolari, Kraftklub, London Grammar, Madsen, Marteria, Martin Jensen, Meute, Mhd, Mighty Oaks, Mø, Moonbootica, Neck Deep, NOFX, Parcels, Pennywise, Portugal. The Man, Prinz Pi, RIN, Romano, Samy Deluxe, Stick To Your Guns, Swiss und Die Andern, SXTN, Talco, The Kooks, The Offspring, The Prodigy, The Vaccines, Thrice, Touché Amoré, Two Door Cinema Club, Underøath, Valentino Khan, Wanda u. a.

27.06.-22.07., Tollwood

Olympiapark München, ab € 77,-

Alanis Morissette, Dicht & Ergreifend, Earth Wind And Fire, Faber, Rainhard Fendrich, Hollywood Vampires, Billy Idol, Jack Johnson, Julia Engelmann & Joel Brandenstein, Fritz Kalkbrenner, Michael Patrick Kelly, Konstantin Wecker, Dieter Thomas Kuhn, Käptn Peng & Die Tentakel Von Delphi, Lea, Gregor Meyle, Ringlstetter & Band, Rocking, Circus, Schmidbauer & Kälberer, Steven Wilson, Wanda, Wincent Weiss

29.06-30.06., Kosmonaut

Chemnitz, ab € 83,40,-

Kraftklub, Feine Sahne Fischfilet, Milky Chance, RAF Camora, Olli Schulz, Ufo361, Faber, Yung Hurn, Trettmann, Meute, Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi, Milliarden, Idles, Drangsal, NogaErez, Goldroger, Mavi Phoenix, Juse Ju, Decibelles, Rikas, Yukno, SIND, JACE, u.a.

29.06.-01.07., Out4Fame Festival

Schwarz Heide (Hünxe), ab € 170,50

Black Star, De La Soul, Ssio, Naughty By Nature, Curse, Olexesh, Afrob, Onyx, M.O.P, Lords Of The Underground, La Coka Nostra, R.A. The Rugged Man, CunninLynguists, CampLo, Devin The Dude, Rittz, Bishop Nehru, Dizzy Wright, Dame, Vega, Milonair, Haze, Eunique, Pedaz, Retrogott & HulkHodn, Alex Harris, Antifuchs, Pimf, Aslan, Amu, Maaf, Quame 65, Luvre47, uvm.

30.06.-07.07., Roskilde

Roskilde (Dänemark), ab € 282,-

Alex Vargas, Baby In Vain, Baime, Benal, Bisse, Boris & Merzbow, Bruno Mars, Cabal, Cardi B, Cezinando, Chelsea Wolfe, Clutch, C.V. Jørgensen, David Byrne, Descendents, Eminem, First Aid Kit, Fleet Foxes, Gorillaz, Goss, Heilung, Iris Gold, Kakkmaddafakka, Khalid, Kippenberger, Kokoko, Lekhfa, Lød, Mogwai, Myrkur, Nathan Fake, Nelson Can, Nephew, Odesza, Oh Sees, Omni, Palm, Preoccupations, Alex G, Scour, Slaves, St. Vincent, Stormzy, The Minds Of 99, Veto, Vince Staples, Watain, Wilkinson, Yasuaki Shimizu u.a

04.07.-07.07., Rockharz

Ballenstedt, ab € 102,-

Ahab, Alestorm, Amaranthe, Amorphis, Annisokay, Avatarium, Bannkreis, Battle Beast, Blind Channel, Cannibal Corpse, Cellar Darling, Crematory, Diablo Blvd, Die Apokalyptischen Reiter, Eisbrecher, Eisregen, Ensi­ferum, Equilibrium, Erdling, Evergrey, Exodus,Finntroll, Gloryhammer, God Dethroned, Goitzsche Front, Grail Knights, HammerFall, I’ll Be Damned, In Flames, Knorkator, Kreator, Letzte Instanz, Manntra, Monument, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Nanowar of Steel, No­thgard, Obscurity, Oni, Paradise Lost, Powerwolf, Primal Fear, Ross The Boss, Schandmaul, Serenity, SKÁLMÖLD, Skyclad, Sodom, The Other, Trollfest, Versengold, Wal­king Dead on Broadway, Winterstorm

06.-08.07., Splash!

Gräfenhainichen, Ausverkauft

6LACK, A Boogie Wit Da Hoodie, A$AP Twelvyy, Action Bronson, Afrob & Tribes Of Jizu, Azad, Bad Gyal, Blackbear, Capital Bra, Casper, Cro, Dame, Dardan, Dendemann, Denzel Curry, Goldlink, Haftbefehl, Haze, J. Cole, Jace & Die Flavour Gang, Jacin Trill, Karate Andi, Krept & Konan, Lil Pump, Lil Uzi Vert, Lil Xan, Night, Lovell, Nimo, OG Keemo, Playboi Carti, Prinz Pi, Rejjie Snow, Rich Brian, RIN, Russ, Sido & Savas, Skepta, Ski Mask The Slump God, Slowy & 12Vince, Smokepurpp, T9, Trettmann, Tyler, The Creator, Veedel Kaztro, Vince Staples, Zugezogen Maskulin u. a.

06.-08.07., Summerjam

Fühlinger See, ab € 120,-

3 Plusss, Ace Tee & Kwam.e, Afrob, Alkaline, Bausa, Charly Black, Chefket, Christopher Martin, Chronixx, Kelvyn Colt, Dactah Chando, Dellé, Dendemann, Füffi, Ganjaman, Gentleman, I Salute, Inner Circle, J Hus, Jace Jahcoustix, Jahmiel, Jesse Royal, Jonesy Konshens, Lary Ziggy, Marley, Marteria, MHD, Miwata, Naaman, Nugat, Richie Stephens, RIN, Romano, SOJA, Stonebwoy, Sebastian Sturm, Tarrus Riley, The Skints Tóke, Trettmann,, Ty Dolla $ign, Yaw Herra

07.07., Ruhr In Love

OlgaPark (Oberhausen), ab € 29,-

Ostblockschlampen, Moonbootica, PARTY FAVOR, Kerstin Eden. Cuebrick, Sylvain Armand, Plastik Funk, uva.

11.-15.07., Airbeat One

Flugplatz Neustadt – Glewe, ab € 129,99

W&W, Will Sparks, Tujamo, Neelix, Ostblockschlampen, Timmy Trumpet, Don Diablo, KSHMR, Zedd, Alan Walker, Alle Farben, Steue Angelo, Steve Aoki, Tiesto, DJ Snake, Hardwell, Marshmellow, Afro Jack, Armin van Burren, Dimitri Vegas & Like Mike, Afro Jack, Alle Farben

20.-22.07., Parookaville

Weeze, ab € 199,-

Alle Farben, Armin van Buuren, Axwell & Ingrosso, Co­coon, Felix Jaehn, Hardwell, Kungs, Lost Frequencies, Martin Garrix, Robin Schulz, Sam Feldt, Showtek, Steve Aoki, Timmy Trumpet, W&W, Yellow Claw u. a.

26.-29.07., Helene Beach Festival

Frankfurt an der Oder, ab € 99,-

Hirntot, 187 Strassenbande, Aka Aka, Alfred Heinrichs, Anna, Anstandslos Und Durchgeknallt, B-Tight, Baal, Bausa, Patrick Bell, Tim Bendzko, Blondee, Martin Books, Boris Dlugosch, Rene Bourgeois, Chefboss, Dekai, Dennis Concorde, DJ Craft, DJ Emerson, Drunken Masters, DVO, Einmusik, FCKSHT Squad, Finch Asozial, Frauenarzt, André Galluzzi, Simina Grigoriu, Hanybal, Holger Nielson, Der Housekasper, Immer Ready, Leigh Johnson, Junge Junge, Kannadiss, Karate Andi, Karotte, Kate Kaputto, Kesh, Klangkuenstler, Lexer, Liquit Walker, Thomas Lizzara, Lovra, Luciano, Mia,. Miami Yacine, Mike La Funk, Möwe, Michael Nielebock, Oliver Huntemann, Ostblockschlampen, Paul Kalkbrenner, Mike Perry, Plusmacher, Pretty Pink, Rey & Kjavik, Savas & Sido, SDP, Stereo Express, SXTN, Takt32, Trailerpark, Tomas Tulpe, Sven Väth, Watermat, Wincent Weiss, Westbam, Younotus, Zahni Vs. Ill Patron

01.-04.08., A Summer´s Tale

Luhmühlen, ab € 130,-

Aerodice, Andy Strauss, Anja R?tzel, Belle & Sebastian, Der Postillon Live, Die Berglinge, Die Cops Ham Mein Handy, Editors, Familien-Kletterbaum, Family Yoga, Fantastic Negrito, Fury in the Slaughterhouse, Gisbert zu Knyphausen, Grizzly Bear Tocotronic, Gurr, Hamburger Kneipenchor, Hansem?dchen, Herr Schr?der, Hothouse Flowers, Intergalactic Lovers, Isolation Berlin, Jon Flemming Olsen, Jonathan Jeremiah, Kama Dance Company, Kat Frankie, Kettcar, Kindertanz, KT Tunstall, Linus Volkmann, Lisa Kreissler, Madness, Mando Diao, Massenkaraoke, MEUTE, Micky Beisenherz & Oliver Polak, New Model Army, Oh Wonder, Passenger, Pt. 4, Raketen-Erna, Reggaehase Booo, Riley Pearce, Rob Lynch, Robert Alan, Shahak Shapira, Siegfried & Joy, Torpus & The Art Directors, Wallis Bird, Warhaus, Zeiglers Wunderbare Welt Des Fussballs

02.-04.08., Wacken Open Air

Wacken, ab € 220,-

Amaranthe, Amorphis, Arch Enemy, Bannkreis, Behemoth, Belphegor, Children Of Bodom, Deserted Fear, Dimmu Borgir, Dirkschneider, Doro, Epica, Firewind, Ghost, Helloween „Pumpkins United“, In Extremo, In Flames, Judas Priest, Knorkator, Mantar, Night Demon, Nightwish, Running Wild, Samael, Sepultra, Steel Panther, Vince Neil, Walking Dead On Broadway, W.A.R., Watain u. a.

03.-05.08., Nature One

Raketenbasis Pydna, ab € 64,-

AKA AKA, Alex M.O.R.P.H., Aly & Fila, Andy Düx, Arjun Vagal, BORGEOUS, Boris Brejcha, Boy Kiss Girl, Charlotte de Witte, Cuebrick, Dave202, Dax J, Dirty Doering, DJ Dag, DJ Toyax, Dominik Eulberg, Dune, Emmanuel Top aka BBE b2b Fred Hush, Felix Kröcher, Format:B, HUGE, Johan Gielen, Johannes Heil –live-, Jonathan Kaspar, Joseph Capriati, Julian Jeweil, Karotte, Klaudia Gawlas, Len Faki, Lexer, Lexy & K-Paul -live-, LOVRA, Mat.Joe, Max Manie, Mijk van Dijk, MOGUAI, Moonbootica, NatureOne Inc. -live-, Neelix, Niereich, Nina Kraviz, Ostblockschlampen, Pappenheimer b2b Kerstin Eden, Paul van Dyk, Plastik Funk, Roter & Lewis, Sam Feldt -live-, Standerwick -live-, sunshine live DJ Team, Sven Väth, Sylvain Armand, Talla vs. Taucher, the CZAP, The Glitch Mob, Thomas Hoffknecht, Tube & Berger, TWCOR -live-, Woody van Eyden b2b Alex M.O.R.P.H.

08.08-12.08., Open Flair Festival

Eschwege, ab € 104,-

Beatsteaks, Marteria, Kraftklub, In Flames, Wanda, Trailer­park, Bad Religion, Gogol Bordello, Tocotronic, Hot Water Music, Feine Sahne Fischfilet, You Me At Six, Antilopen Gang, Schandmaul, Graveyard, Talco, Hilltop Hoods, Be­tontod, Skindred, The Menzingers, Henning Wehland, Mad Caddies, Gloria, Silverstein, Faber, Monsters of Lieder­maching, Northlane, Dritte Wahl, Pascow, Swmrs, Massen­defekt, Drangsal, Montreal, Creeper, The Flatlines, Milliarden, Dewolff, Tonbandgerät, Fatoni, The Picturebooks, Mr Hurley & Die Pulveraffen, Dyse, Götz Widmann, Hockey Dad, Lotte, Blackout Problems, Gurr, Impala Ray, Mother’s Cake, Naked Superhero, Mister Me, Shoshin, Drens, Lässing u.a.

10.-12.08., Taubertal

Rothenburg ob der Tauber, ab € 129,-

Beatsteaks, Broilers, Creeper, Cypress Hill, Faber, Feine Sahne Fischfilet, Gogol Bordello, Hilltop Hoods, Hot Water Music, In Flames, Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi, Kraftklub, Marteria, Silverstein, Swiss & Die Anderen, Swmrs, Talco, The Baboon Show, The Menzingers u. a.

11.08.-12.08., M’era Luna

Hildesheim, ab €100,-

The Prodigy, Eisbrecher, Front 242, In Extremo, Ministry, Saltatio Mortis, Apoptygma Berzerk, Peter Heppner, L’Âme Immortelle, London After Midnight, Lord of The Lost, Hocico, the 69 Eyes, Atari Teenage Riot, In Strict Confidence, Rotersand, Nachtmahr, Tanzwut, Lacrimas Profundere, Zeraphine, Bannkreis, Welle:Erdball, Aesthetic Perfection, Die Kammer, Clan of Xymox, Das Ich, Rabia Sorda, Frozen Plasma, Merciful Nuns, Heimaterde, Torul, Erdling, Eisfabrik, Fabrikc, Massive Ego, Cephalgy, Schattenmann, Whispering Sons, Too Dead To Die

17.08.-19.08., MS Dockville

Hamburg, ab €99,-

Alt-J, Bonobo, Nick Murphy Fka Chet Faker, Olli Schulz, First Aid Kit, Cigarettes After Sex, Rhye, The Blaze, Princess Nokia, Trettmann, Nimo, Faber, Fink, Honne, Oscar And The Wolf, Everything Everything, Alice Merton, Fil Bo Riva, Leoniden, Erobique, Superorganism, BØRNS, Swiss & Die Anderen, Zhu, Camelphat, Sevdaliza, Job Jobse, Maribou State, George Fitzgerald (Live) u. a.

08.09-09.09., Lollapalooza

Berlin, ab € 129,-

The Weeknd, Kraftwerk 3D. Imagine Dragons, The National, David Guetta, Kygo, Casper, Armin Van Buuren, Liam Gallagher, Ben Howard, Dua Lipa, Freundeskreis, Raf Camora & Bonez Mc, Scooter, Rag’n Bone Man, Years & Years, SXTN, Rin, The Wombats, Dvbbs, Showtek, Nervo, Jonas Blue, Friendly Fires, Sofi Tukker, Jorja Smith, Lewis Capaldi, Wolf Alice, Oliver Koletzki, San Holo, Alison Wonderland, Ofenbach, Alexis Taylor, Gurr, Dhani Harrison, Giant Rooks, u.a.

Sub Sounds Tipps

09.+10.06. Chili & BBQ Festival

Hannover, ab € 13,-

Unter dem Motto „Feuer und Flamme für guten Geschmack“ geht es zu einer kulinarischen Reise in das Fössebad. Die Mischung aus Sommerfest, Grillparty und Chili-Spezialitä­tenmarkt ist ein Highlight für jeden Barbecue-Freund. Live-Musik rundet das Open-Air-Feeling ab.

17.-18.08., Hütte Rockt

Georgsmarienhütte, ab € 40,20

Madsen, Betontod, Dritte Wahl, Henning Wehland, B-tight, Montreal, Hi! Spencer, Iron Walrus, A place to fall, Maré, Aop Jolle, Weckörhead, From Willows, The Bearing Sea, Frantic Age, Moin

24.-25. 08., Reload Festival

Sulingen, ab € 89,-

A Traitor like Judas, Annisokay, Beartooth, Booze & Glory, Counterparts, Deez Nuts, Devildriver, Dragonforce, Eskimo Callboy, Flogging Molly, In Flames, John Diva & The Rockets Of Love, Kaiser Franz Josef, Kreator, Madball, Mantar, Mr Hurley & Die Pulveraffen., Papa Roach, Powerslave, Pro Pain, Prong, Ryker’s, Sepultura, Sick Of It All, Streetdogs, The Night Flight Orchestra, Torfrock, Walking Dead On Broadway, Watch Out Stampede, Ze Gran Zeft, ZSK

