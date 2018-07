Top 30: Die besten Festivals – Teil IIII (2)

7. Juli 2018

Airbeat One, 11.07. – 15.07., Flughafen Neustadt, ab 130€

Das größte Dance- und Elektrofestival ist vor allem wegen der 130 Meter breiten und 40 Meter hohen Main-Stage beliebt. 2018 wird ganz im UK-Style mit plastischen Pfund bezahlt.

Besucherzahl: ca. 50.000

Line-up Highlights: Alan Walker, Alle Farben, DJ Snake, Marshmellow

airbeat-one.de

Melt! Festival, 13.07. – 15.07., Ferropolis, ab € 65,-

Das Melt! Festival biete große Genrevielfalt und findet in der “Eisenstadt”, einem stillgelegten Tagebau statt.

Besucherzahlen: ca. 20.000

Line-up Highlights:The XX, Florence + The Machine, Fever Ray, Tyler, The Creator, Mura Masa, Modeselektor DJ, Cigarettes After Sex

meltfestival.de

Bang your Head, 12.07.-14.07., Messegelände Balingen, ab 99€

In einer entspannten und familiären Atmosphäre treten viele bekannte und weniger bekannte Metalbands auf.

Besucherzahl: ca. 30.000

Line-Up Highlights: Accept, Europe, Powerwolf, Doro, Pretty Maids, Overkill, Amorphis, Abbath, Loudness, Insomnium, Alestorm

bang-your-head.de