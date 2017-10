3. Oktober 2017

Mittwoch, 4. Oktober

Alestorm, Gruenspan, 23,80€

Die britische Folk-Metal-Band Alestorm thematisiert in ihren Texten hauptsächlich Piraten. Vom Rum inspiriert beschreiben sie ihre Musik selbst als „Dumme Songs, um betrunken zu werden“. Mit ihrem neuen Album „No Grave But The Sea“ gehen Christopher Bowes (31, Ges./Keytar), Gereth Murdock (30, B.), Máté Bodor (N/A, Git.), Peter Alcorn (30, Dr.) und Elliot Vernon (27, Key.) auf Europa-Tournee.