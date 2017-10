Konzert-Tipp: Brian Auger & Alex Ligertwood, Downtown Bluesclub, 27,10€

3. Oktober 2017

Mittwoch, 4. Oktober

Brian Auger & Alex Ligertwood, Downtown Bluesclub, 27,10€

Zwei Jazz- und Rocklegenden wieder zusammen auf einer Bühne: Bereits in den 70er Jahren spielten sie gemeinsam bei Oblivion Express. Der 78-jährige Londoner Brian Auger gilt als Koryphäe am Hammond Organ, der Schotte Alex Ligertwood (70) tourte 19 Jahre als Sänger von Santana. Passend dazu heißt die Tour Back To The Beginning und verspricht seltenes Material aus dem kommenden und zugleich letzten Album „Live In Los Angeles“.