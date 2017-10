1. Oktober 2017

Montag, 2. Oktober

Ian Hunter, Downtown Bluesclub, 38,15€

Der 78-jährige Brite machte sich bereits in den 60er Jahren einen Namen als Lead-Sänger von Mott the Hoople und brachte vor kurzem mit „Stranded In Reality“ ein 30 Discs (!) umfassendes Release seiner Werkschau heraus. Vielleicht spielt Hunter neben Solo-Hits auch Klassiker wie „Rock’n’Roll QueenRock’n’Roll Queen“ und zeigt, weshalb er ein Rock-Star der alten Schule ist.