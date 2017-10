Konzert-Tipp: Midge Ure, Gruenspan, 41€

2. Oktober 2017

Dienstag, 3. Oktober

Midge Ure, Gruenspan, 41€

Der 64-jährige Schotte kommt nur ein Jahr nach seiner erfolgreichen Akustik-Tour wieder nach Deutschland und verspricht eine spezielle Setlist: „Songs, die länger nicht gespielt wurden, altbekannte Klassiker und einige Überraschungen“. Der ehemalige Ultravox-Sänger spielt zusammen mit seiner Band Electronica und möchte Hits wie „Dancing With Tears In My Eyes“ oder „Hymn“, sowie Solo-Tracks wie „Breathe“ und „If I Was“ mit elektronischen Instrumenten auf die Bühne bringen