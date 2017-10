Konzert-Tipp:Prime Circle, Mojo Club, 22,70€

2. Oktober 2017

Dienstag, 3. Oktober

Prime Circle, Mojo Club, 22,70€

Zusammengefunden hat sich die Band im Jahr 2000 in Witbank, Mpumalanga. Seit dem ist sie zu einer der erfolgreichsten Rockbands Südafrikas gewachsen. Ihre Alben wurden diverse Male mit Gold und Platin ausgezeichnet und so konnten Prime Circle auch außerhalb Afrikas Erfolge feiern. 2016 spielten sie auf den Hamburg Harley Days, 2017 kommen Ross Learmonth (Ges./Git.), Dale Schnettler (Dr.), Marco Gomes (B.), Dirk Bisschoff (Git.) und Neil Breytenbach (Key.) auf „If You Don’t You Never Will“-Tour.