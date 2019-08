Konzert Tipps (16.-23.08.)

11. August 2019

Freitag, 16. August

OXMOX präsentiert: Kulturflut, Gorch-Fock-Park, Eintritt frei

Zum 5. Mal steigt das beliebte Festival an der Elbe in Finkenwerder. Bei freiem Eintritt stehen an zwei Tagen mehr als zehn Bands auf der Bühne. Darunter Hamburgs Funk-Formation Diazpora, das Reggae-Kollektiv Dubtari und die Indie-Rocker DenManTau. Natürlich dürfen auch die hauseigenen Musiker Shakespeare & the Bible mit Gitarrist Christian Schütze sowie Ferry 62 mit Drummer Dieter Süssnapp nicht fehlen. Für junge Besucher spielt die Kinder-Rockband Die Blindfische. Unterschiedliche Food Trucks sorgen für das leibliche Wohl.

OXMOX präsentiert: Stadt- und Familienfest, Bad Schwartau (Innenstadt), Eintritt frei

Die HAMBURG-BANDCONTEST Drittplatzierten Circus Genard fordern auf der Bühne am Europaplatz ab 17 Uhr mit Reggae-HipHop zum Tanzen auf. Anschließend heizen die Gewinner B104 ab 19 Uhr mit Pop-Punk ein. Auf der Festmeile gibt es weitere Attraktionen und abwechslungsreiche Gastronomie.

Musik (u. a. Billie Eilish, RIN) und Kunst erwartet die Besucher an diesem Wochenende auf dem Festival-Gelände in Wilhelmsburg: MS Dockville, Schlengendeich, ab 44,- € (Tagesticket)

The Sisters of Mercy, Life Of Agony, Clawfinger und die Emil Bulls rocken einen Tag lang unter freiem Himmel: Hammaburg Fest, Großmarkt, ab 41,90 €

Samstag, 17. August

OXMOX präsentiert: Stadt- und Familienfest, Bad Schwartau (Innenstadt), Eintritt frei

Nach dem Erfolg im letzten Jahr soll das Event mit zwei Live-Bühnen, diversen Attraktionen und einem großen Food Truck-Angebot neue Maßstäbe setzen. Ab 14:30 Uhr spielen einige der beliebtesten HAMBURG-BANDCONTEST Acts auf der Bühne am Marktplatz: Die Zweitplatzierten Fuxx liefern deutschsprachigen Rock, um 16 Uhr wollen die Gewinner #Arrested mit Crossover-Rock/Pop einheizen und um 20 Uhr übernimmt die legendäre Hamburger All-Star-Session Käptn Kaos Klub (als Gäste spielten hier u. a. Di­ck Heckstall-Smith (Alexis Korner, Colosseum), Reggie Worthy (Ike & Tina Tur­ner), Otto Waal­kes, Udo Lindenberg, Lo­ve Newkirk, die Rattles sowie Markus Großkopf und Mi­cha­el Weikath von Helloween) um den OXMOX-Chef Klaus M. Schulz (Ges., Git.). An den groovenden Blues-Rock knüpfen ab 22:30 Uhr die Dänen Fool´s Paradise mit Titeln ihres neuen Albums „The Paradise Ballet“ an, während Frollein Motte auf der Bühne am Europaplatz Herzpop zum Besten gibt.

Pennywise, Markthalle, ab 23,- €

Seit 30 Jahren gehören die nach dem Clown aus Stephen Kings „Es“ benannten Kalifornier zur ersten Punk-Riege und gelten als Vorreiter des Melodic Hardcore. Mit ihrem neuen Album wünschen sich Jim Lindberg (Ges.), Fletcher Dragge (Git.), Randy Bradbury (B.) und Byron McMackin (Dr.) ewiges Leben („Never Gonna Die”).

Frontmann Dan Lucas (Gewinner „The Voice Senior “) und seine Band covern Classic Rock-Hits der späten 60er, 70er und frühen 80er: Helter Skelter, Grosse Freiheit 36, ab 29,90 €

Die Melodic-Metaller In Flames, die Aussie-Rocker Airbourne, die Hardcore-Helden Hatebreed u. a. geben sich auf dem Tagesfestival die Ehre: Elbriot, Großmarkt, ab 46,90 €

Sonntag, 18. August

Richard Reed Parry, Planetarium Hamburg, ab 11,- €

Der Multi-Instrumentalist, Komponist und Mitglied der Art-Rocker Arcade Fire feiert die Europapremiere seines orchestralen Konzerts „The Quiet River Of Dust“. Mit der kanadischen Société des Arts Technologiques schuf der 41-Jährige ein klanglich und visuell immersives (virtuell reales) Erlebnis.

Dienstag, 20. August

Mary Roos & Wolfgang Trepper, Schmidt Theater, ab 36,30 €

Unter dem Motto „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ nehmen Mary Roos und Wolfgang Trepper ihr Publikum mit hinter die Kulissen des deutschen Schlagers. Die 70-jährige Grand Prix-Teilnehmerin und der 58-jährige Schlager-Experte wissen, womit man selbst die lahmste Fete wieder auf Touren kriegt …

Australischer Folk trifft auf luxemburgischen Soul: Kaurna Cronin und Josh Island, Freundlich & Kompetent, Eintritt frei

Mittwoch, 21. August

Chilly Gonzales, Elbphilharmonie, ab 10,- €

Der Tasten-Virtuose präsentiert für das Internationale Sommerfestival ein Programm seiner „Solo Piano“-Serie. Mit „Solo Piano“ gelang dem 47-jährigen Kanadier 2004 die verspielte Wiederbelebung der Genres Klassik und Jazz. „Solo Piano II“ knüpfte 2012 als Pop-Meisterwerk an den Erfolg an und „Solo Piano III“ vollendete 2018 die Trilogie mit einem Happy End in C-Dur.

Busy Signal, Fabrik, ab 27,- €

Der 37-jährige Jamaikaner gehört zu den aktuell erfolgreichsten Reggae- und Dancehall-Künstlern. Den Spitznamen Busy Signal (engl. für den Besetztton beim Telefonieren) erhielt der Musiker, weil er ständig beschäftigt ist. „Reggae Music Again“ liefert 70er Roots, sphärischen Dub, klassischen Rock und ausgefeilte Wortspiele.

Singer/Songwriter Andy Shauf (Git., Key., Ges.) trifft sich regelmäßig mit Freunden, um Musik zu machen: Foxwarren, Molotow, ab 16,- €

Das niederländische Trio verbindet knarzigen Blues mit modernen Beats: My Baby, Sommer in Altona (Zirkuszelt am Nobistor), ab 22,70 €

Donnerstag, 22. August

Simon & Garfunkel Revival Open Air, Gut Basthorst, ab 29,- €

Von Balladen („Bright Eyes“) über Klassiker („Mrs. Robinson“) bis zur schwungvollen „Cecilia“: Michael Frank (Ges., Git.), Guido Reuter (Ges., Geige, Flöte, Klav.), Sebastian Fritzlar (Git., Klav., B.), Sven Lieser (Git.) und Mirko Sturm (Dr.) vollführen den Seiltanz aus stilechtem Cover und eigener Interpretation.

Shasank (Git.), Siri (B., Ges.), Sravan (Git., Ges.) und Noble John (Dr.) mit Heavy Metal aus Indien: Against Evil, Bambi galore, ab 15,- €

Freitag, 23. August

5th Avenue u. a., Harburger Stadtpark, Eintritt frei

Das Kulturfestival Sommer im Park geht ins zweite Jahr. An diesem Freitag ist Marias Ballroom für das Programm auf der Freilichtbühne zuständig. Energiegeladenen Rock gibt´s von den Wacken-Pionieren 5th Avenue, die Chevy Devils servieren New School Rockabilly und Vladi Wostock zeigen, wie sich Ruski Surf anhört. Durch das Programm führt Travestie Künstlerin Vida Bueme.

Doctor Krapula, Nochtwache, ab 15,- €

Das Quintett um Mario Muñoz (Ges.) ist eine der einflussreichsten Rockbands Lateinamerikas. Bei der tanzbaren Mischung aus Punk, Cumbia, Ska, HipHop oder Reggae geht es inhaltlich um soziale Themen und Umweltschutz („Rock The Casbah“).

Fünf Hamburger spielen die Hits der Two Tone Ska Punk-Legende No Life Lost: The NØ, Teufels (Bargteheide), Eintritt frei (Hut)

Ex-Madball und Agnostic Front-Drummer Will Shepler mit seiner neuen Hardcore-Band: The Take, Monkeys Music Club, ab 13,60 €

Ein Wochenende mit afrikanischen Klängen und Kultur: Alafia Festival, Große Bergstraße (Altona), Eintritt frei

[KS]