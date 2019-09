KONZERT-TIPPS (23.-30.09.)

Montag, 23. September

Alice Cooper, Barclaycard Arena, ab 48,05 €

Der 71-jährige Priestersohn feiert sein 50-jähriges Jubiläum als Schock-Rocker. Mit blutigen Bühnenshows inspirierte der Amerikaner Künstler wie Marilyn Manson und wurde für seine Verdienste in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Jetzt zelebriert der Sänger mit Nita Strauss (Git.), Chuck Garric (B.), Ryan Roxie (Git.), Tommy Hendriksen (Git.) und Glen Sobel (Dr.) seine Hits (u. a. „No More Mr. Nice Guy“) und entspannt danach wieder beim Golf (Handicap 2).

Die Sängerin, der Violinist und ein Kammerensemble haben den Soul-Pop der Berlinerin neu arrangiert: Joy Denalane & Mikis Takeover! Ensemble, Laeiszhalle, ab 46,80 €

Dienstag, 24. September

The Obsessed, Hafenklang, ab 18,- €

1976 in Washington D. C. gegründet, melden sich die Doom Rock-Pioniere mit Scott „Wino” Weinrich (Git., Ges.,), Reid Raley (B., Ges.) und Brian Costantino (Dr., Ges.) zurück. Neben ihrem Einfluss auf das Metal-Genre gelten The Obsessed als ein wichtiger Wegweiser des Stoner-Rock. Die Foo Fighters coverten „Iron & Stone” auf ihrem Hit „Learn To Fly”.

Nach ihrem 33. Geburtstag (21.09.) spielt die Crossover-Violinistin in Hamburg die erste Geige: Lindsey Stirling, Barclaycard Arena, ab 48,40 €

Mittwoch, 25. September

John Illsley, Downtown Bluesclub, ab 36,05 €

Der ehemalige Dire Straits-Bassist und Sänger veröffentlicht sein neues Album „Coming Up For Air“. Auf der dazugehörigen Tour wird der 70-jährige Brite u. a. von Paul McCartney-Gitarrist Robbie McIntosh begleitet und spielt auch die Hits (z. B. „Sultans Of Swing”) seiner Ex-Band.

Die österreichische Indierock-Sängerin/Gitarristin begleitete Lenny Kravitz auf seiner Europa-Tournee: Friedberg, Prinzenbar, ab 15,- €

Donnerstag, 26. September

Prinz Pi, Docks, ab 34,15 €

Der Erfolg des 39-jährigen Berliners beruht auf Echtheit und Talent. Als Graffiti-Sprayer studierte Friedrich Kautz Kommunikationsdesign und gestaltet den Großteil seines Artworks selbst. Lyrisches Können beweist er als Songwriter und untermauert seine Live-Präsenz durch die Erfahrung als Battle-Rapper. „Nichts War Umsonst“ resümiert der Kreuzberger mit seinem neuen Album.

PRINZ PI 2019 by Roberto Brundo 2

Das verheiratete Blues-Duo Celeste „CC“ Spina (Dr., Ges.) und Anthony „Tone“ Catalano (Git., Ges.) gilt als Reinkarnation der White Stripes: Little Hurricane, Molotow, ab 20,- €

Freitag, 27. September

OXMOX präsentiert: Die Lochis, Sporthalle, ab 42,76 €

Die Zwillinge Heiko und Roman Lochmann sind mit mehr als 2,6 Millionen Abonnenten ein YouTube-Phänomen. Durch Songparodien und Sketche legten die 20-Jährigen den Grundstein für ihre Karriere. Nach diversen Alben, Touren und Kinofilmen gaben die Lochis bekannt, fortan beruflich getrennte Wege zu gehen. Jedoch nicht, ohne noch einmal live mit ihren Fans zu feiern.

Der 45-jährige Ex-Tomte Frontmann beschäftigt sich auf seinem dritten Soloalbum mit „Junkies & Scientologen“: Thees Uhlmann & Band, Grosse Freiheit 36, ab 35,- €

Samstag, 28. September

As I Lay Dying, Sporthalle, ab 32,- €

Die Schwermetaller melden sich mit „Shaped By Fire“ zurück. Bei den neuen Songs handelt es sich um das erste gemeinsame Material von Tim Lambesis (Ges.), Jordan Mancino (Dr.), Phil Sgrosso (Git.), Nick Hipa (Git.) und Josh Gilbert (B.) seit 2012.

Fünf Berliner spielen ihren Indiepop auf so ungewöhnlichen Instrumenten, wie einem Kinderglockenspiel: Von Wegen Lisbeth, Grosse Freiheit 36, ab 30,- €

Sonntag, 29. September

Heaven Can Wait Chor, St. Pauli Theater, ab 24,90 €

Die Alten sind „Still Alive“: Für ihr neues Programm haben die 70plus-Sänger/Innen beschlossen, noch jünger zu werden – zumindest, was die Songauswahl betrifft. Hits von Rage Against The Machine oder Fettes Brot präsentieren Chorleiter Jan Christof Scheibe und seine Super-Senioren.

Heaven Can Wait _still-alive_c-Moog-Photography

Die kanadische Sängerin/Gitarristin liefert kraftvollen Rock für Fans von Sheryl Crow und Melissa Etheridge: Sarah Smith & Band, Cascadas, ab 13,- €

Montag, 30. September

The Rasmus, Docks, ab 31,15 €

Auch wenn der 40-jährige Frontmann Lauri Ylönen keine Federn mehr im Haar trägt, haben die finnischen Pop-Rocker ihre Wurzeln nicht vergessen. Vor 15 Jahren gelang dem Quartett mit „Dead Letters“ der Durchbruch. Dieses Jubiläum wollen The Rasmus feiern und die Platte live durchspielen – inklusive der Single „In The Shadows“.

Seit mehr als einem Jahrzehnt gibt der Schotte Gary Mullen stilecht den Freddie Mercury: „One Night of Queen“, Laeiszhalle, ab 41,- €