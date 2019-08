Konzert Tipps (24.-31.08)

18. August 2019

Samstag, 24. August

Leslie Clio, Sommer in Altona (Zirkuszelt am Nobistor), ab 24,90 €

Die 33-jährige Hamburgerin beschreibt ihre Musik als Soulpop („I Couldn`t Care Less“) und veredelte zuletzt bei der TV-Show „Sing meinen Song“ die Hits bekannter Kollegen. Jetzt bringt die Ausnahmestimme ihre aktuelle Platte „Purple“ sowie neue Songs auf die Bühne.

Rev. Skullfarmer, Cowboy und Indianer, Eintritt frei

Das Blues-Rock Projekt um Hamburgs Kult-Klampfer Boogie Augustin – mit u. a. Franz Schedlbauer (Git.) und Roland Kaufmann (Dr.) – unterhält das Kiez-Publikum musikalisch sowie als „freundlichste Band der Welt“.

Vincent Moser & The Blues Guitar Night Band, die Billbrook Blues Band, Nils Krüger & Blues Stringers sowie Indigo Rocks spielen an der Stadtgrenze: BluesTime Barsbüttel, Altes Feld 1, 12,- €

Sonntag, 25. August

Deine Freunde, Stadtpark, ab 28,- €

Florian Sump, Markus Pauli und Lukas Nimscheck singen und rappen ihren jungen Fans aus der Seele: „Nix Passiert“, „Mecker“ oder „Nur Noch Fünf Minuten“ heißen die Hits der Kindermusik-Pioniere aus Hamburg.

Die Indie-Rocker um Jochen Distelmeyer (Ges., Git.) machen eine Pause von ihrer Bandauflösung: Blumfeld, Sommer in Altona (Zirkuszelt am Nobistor), ab 34,15 €

Montag, 26. August

JMSN, Prinzenbar, ab 20,50 €

Der Soul liegt dem albanisch stämmigen Sänger in der Seele – was vielleicht daran liegt, dass er in der Motown-Stadt Detroit aufgewachsen ist. Jameson beherrscht die Stile Funk, R´n`B sowie Elektro, nimmt seine Platten alleine im Home-Studio auf und veröffentlicht diese über sein eigenes Label. Mit „Velvet“ erfindet er das Rad nicht neu, aber er lässt es rollen …

Dienstag, 27. August

Catharina Boutari u. a., Logo, ab 7,- €

Sängerin und Komponistin Catharina Boutari (52) sowie ihre Gäste entern ab heute fünf Tage lang das Logo. Der erste Abend startet mit einer Akustik-Open Stage, weiter geht es mit Caro Schwarz (Musicspots.de), gefolgt von Janin Boecker (Greencoaching.eu) und den Album-Liveaufnahmen der „Puder Session Tapes 5“. Am letzten Abend (31.08.) gibt´s das Konzert-Finale mit Catharina Boutari und weiteren Künstlern.

Der Frontmann aus dem Ruhrgebiet verspricht rockige „Heldentaten“: Marian Kuprat & Youngstown Band, Freundlich & Kompetent, Eintritt frei

Mittwoch, 28. August

St. George Club mit Nils Wülker, Hansa-Theater, ab 34,30 €

Was gab es in den letzten 125 Jahren alles auf der Bühne des kultigen Theaters am Steindamm. Starke Athleten, hübsche Tänzerinnen, lebende Elefanten … und jetzt auch Live-Musik! Das St. Pauli Theater präsentiert mit dem St. George Club eine neue Veranstaltungsreihe. In stilvollem Ambiente lassen sich die Gäste ihre Drinks direkt an den Platz bringen und genießen freie Sicht auf die Bühne. Dort eröffnet den ersten Abend Hamburgs Jazz-Trompeter Nils Wülker („Decade Live“) mit seinem Begleit-Quartett.

Die Alternative-Rocker berichten in ihrem Podcast „Die Relaxte Kluftpuppe“ vom ganz normalen Wahnsinn, den man als Band erlebt: Donots, Sommer in Altona (Zirkuszelt am Nobistor), ab 25,40 €

Donnerstag, 29. August

Simon & Jan u. a., Markthalle, ab 26,- €

Wenn das preisgekrönte Duo zum 5. Liedermacherfestival einlädt, gibt sich die Crème de la Crème die Klampfe in die Hand. U. a. Norbert Leisegang (Keimzeit), Alin Coen („Alles Was Ich Hab“) und Friedemann Weise („Friede Allein Zu Haus“) werden von Simon & Jan sowie der Sofa-Band begleitet.

St. George Club mit Miu, Hansa-Theater, ab 34,30 €

Das Traditionshaus am Steindamm bietet den idealen Rahmen für Live-Musik, bei der das Zuhören im Zentrum steht. In netter Atmosphäre genießen die Gäste ihre Drinks am Platz, während ausgewählte Künstler ihre Songs zum Besten geben. Die Hamburgerin Miu liefert Modern Retro Soul und wird von Stephanie Lottermoser (Ges., Sax.) unterstützt.

Die Sängerin/Gitarristin reist mit Soul und Folk aus New Orleans an: Samantha Pearl, Marias Ballroom, Eintritt frei

Freitag, 30. August

Wisborg, MarX, ab 10,- €

2018 veröffentlichte das Duo sein Debüt und ist u. a. auch durch Shows beim Wave-Gotik-Treffen in aller Ohren. Konstantin Michaely und Nikolas Eckstein setzen auf Post-Punk, Goth-Rock und Dark-Wave für Fans von den Sisters Of Mercy oder Nine Inch Nails.

St. George Club mit Céline Rudolph, Hansa-Theater, ab 25,- €

Zum vorläufigen Abschluss der ersten Live-Musikreihe im kultigen Theater am Steindamm präsentiert die Berliner Jazz-Sängerin ihre im Herbst erscheinenden „Pearls“.

Eine der wohl besten Rory Gallagher Tribute-Bands spielt die eigenen Songs ihres Albums „Mayday“: The Double Vision, Downtown Bluesclub, ab 18,30 €

Samstag, 31. August

Helge Schneider, Stadtpark, ab 43,- €

Einen Tag nach seinem 64. Geburtstag feiert der ebenso witzige wie virtuose Entertainer in Hamburg. Wie er das Tour-Motto „Pflaumenmus“ mit dem neuen Album „Partypeople (Beim Fleischer)“ verbindet, darauf darf man gespannt sein. Helge verspricht: „Ich selbst bürge für Qualität!“

GabenSOUND, Prinzenbar, Eintritt auf Spendenbasis

Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr, haben Studierende der Uni Hamburg erneut einen Abend für den guten Zweck organisiert – die Spenden aus dem Eintritt und einer Tombola sollen an den Hamburger Gabenzaun e. V. gehen. Neben Mitgliedern des Vereins, die von ihrer Arbeit für Obdachlose berichten, gibt es musikalische Unterhaltung von Das Bo & DJ Plazebo (HipHop), Sebó (Pop) sowie den Kill Strings (Rock).

Mit „Reason To Beat“ präsentiert der israelische Schlagzeuger Stationen seiner Karriere: Oded Kafri, Knust, ab 13,60 €

[KS]