29.02., Gruenspan, ab 27,25€

Sie kommen über die sieben Weltmeere, von der osnabrückischen Küste, aus Trutzhaven und fallen in Hamburg ein. Diesmal kapern sie das Gruenspan. Absolut nauthentisch setzen MacCabe & Kanaka Segel Richtung gute Laune. Mr. Hurley & die Pulveraffen treffen auf die Pressgëng und ließen selbst Störtebeker das Holz- … äh, Tanzbein schwingen. MacPiet heizt wie immer die After Hour an und die Landratten schwanken über die Planken.

http://www.gruenspan.de/