5. Pyrmonter Wirtschaftswunder – Oldtimer, Rock´n´Roll & Petticoat

10.-12.07., 12Uhr, Bad Pyrmont, Kurpark, ab 15€

Eine Zeitreise in die Wirtschaftswunderjahre… 3 Tage Oldtimer, Rock ‘n’ Roll & Petticoats in einem der schönsten Kurparkanlagen Deutschlands.

Live-Musik, tolle Foodtrucks und ein buntes Potpourri an Ausstellern erwartet euch an diesem Wochenende und entführt euch in das Lebensgefühl der 1950er – 60er Jahre.

Schlendert durch die Nostalgie-Einkaufsmeile und genießt den Anblick toller Oldtimer, welches euch das Gefühl eines Freilichtmuseums vermittelt… untermalt mit mehreren Live-Konzerten täglich und tanzwütigen Rock ‘n’ Roll Paaren rundet das euer Wochenende ab.