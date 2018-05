5. Mai 2018

Vor nicht langer Zeit war die neunköpfige Crew mit den Songs ihres siebten Albums „Seekers And Finders“ bei uns unterwegs, schon gibt es Nachschlag. Die New Yorker Vollgas-Formation um Sänger und Gitarrist Eugene Hütz präsentiert sich in Höchstform: Eine wilde Rock-Party mit Violinen, Akkordeons, Trompete und Marimba.