!ABGESAGT! 19. Dezember: Status Quo, Mehr! Theater

18. Dezember 2017

Das Konzert von Status Quo am 19.12.17 im Mehr! Theater in Hamburg findet nicht statt. Wie die Band bekannt gab, leidet Francis Rossi an einem Atemwegsinfekt.

Die Band ist vor allem bekannt für ihre Tourneen und Live-Shows, und die Absage einer oder mehrerer Shows einer Tour ist immer die letzte Option. Status Quo’s Manager Simon Porter hierzu: „Wir hassen es, Auftritte absagen zu müssen und hoffen, die Fans wissen, dass dies außerhalb unserer Kontrolle liegt. Die Band liebt es, in Deutschland aufzutreten. Dennoch hätte Francis nicht die Performance abliefern können, die die Fans erwarten und verdienen, was uns keine andere Wahl gelassen hat.“

Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Für A-cappella-Fans:

Maybebop, Laeiszhalle

Für Alternative-Fans:

Lany, Uebel & Gefärhlich