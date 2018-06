16. Juni 2018

Nach ihrer Wiedervereinigung in Originalbesetzung melden sich die Riot Grrrrls mit dem neuen Song „I Came Back To Bitch” zurück. Donita Sparks (Git., Ges.), Suzi Gardner (Git., Ges.), Jennifer Finch (B.) und Demetra Plakas (Dr.) liefern energiegeladene, rotzige Punk-Shows.