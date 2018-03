15. März 2018

Dienstag, 20. März

Sunrise Avenue, Barclaycard Arena, 63,45 €

Vor ein paar Monaten begeisterten die Finnen ihre Anhängerschaft noch im Docks, das fast aus allen Nähten platzt. Da der Bekanntheit­sgrad von Platte zu Platte wächst, müssen jetzt allerdings die ganz großen Locations her. Mit dem aktuellen „Heartbreak Century“­ so­wie einem Hit-Repertoire, das aus u. a. „Fairytale Gone Bad“ und „Hollywood Hills“ besteht, stat­ten Frontmann-Schnuckel Samu Haber (41) & Co. den Hamburgern einen Besuch ab.