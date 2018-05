Dienstag, 22. Mai OXMOX präsentiert: 33. HAMBURG-BANDCONTEST – Viertelfinale – Event 148, Grüner Jäger, ab 9,99 €

19. Mai 2018

Weiter geht´s beim großen OXMOX-Musikförderpreis mit den Hamburgern Josie Paulus (Akustik-Pop), Fuxx (Pop/Rock), Wellen (Singer/Songwriter) und Feli Rockt (Singer/Songwriter). Aus Schleswig-Holstein reisen die Metaller Burn’em Down und die Hard/Alternative-Rocker Dice In Motion an. Niedersachsen ist an diesem Abend vertreten durch die NuGaze/Dreampopper Leisegold. Moderation: Jul Kula

Special Guest: Erika

Weitere Highlights:

OXMOX präsentiert: Akua Naru, Schanzenzelt, ab 20,- €

Die 39-jährige „First Lady des Global Hip Hop“ bringt den bereits verloren geglaubten weiblichen Concious-Rap zurück – und zwar direkt aus ihrer Wahlheimat Köln. Afrikanische Rhythmen, Einflüsse aus Jazz, Blues und Soul ergeben das neue Album „The Blackest Joy“.

Für Akustikgitarren-Fans: Andy McKee, Fabrik, ab 29,90 €