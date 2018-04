Donnerstag, 05. April, Lily Allen, Knust, 31,85 €

2. April 2018

2009 verzauberte die 32-jährige Britin die Mu­sik-Landschaft mit den Gute-Laune-Pop-Hits „Not Fair“ und „Fuck You“. Nach vier Jahren Studio-Abstinenz erscheint im Sommer die ne­u­e vierte Platte, die den fröhlichen Pop-Stil weiterspinnt. Vorher stattet Allen den Deut­schen Fans in u. a. Hamburg einen Besuch ab – vielleicht gibt es schon eine Kostprobe des neuen Materials …

Anvil, Markthalle, 24,50 €

Die Kanadische Heavy Metal Band feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen und geht für den runden Geburtstag auf eine ausgedeh­nte Tour. Mit der neuen Platte „Pounding The Pavement“ im Gepäck, wollen Steve „Lips“­ Kudlow (Ges.) & Co. eine große Speed Metal-Party veranstalten.