9. Januar 2018

Auf Platte Nummer 14 („Spirit“) zeigen sich die Briten um Schnuckel Dave Gahan (55, Ges.) in einem düsteren und melan­chol­ischen Ge­wand (u. a. „Going Back­wards“) – der typische Synthie-Mode-Sound ging trotz des neuen Produzenten James Ford (u. a. Florence & The Machine) nicht verloren. Auf dem Konzert wer­den sowohl neue Stücke als auch bekannte Leckerbissen á la „Never Let Me Down Again“, „Enjoy The Silence“ oder „Personal Jesus“ serviert.