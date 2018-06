11. Juni 2018

Nachdem sie mit Pop-Hits wie „Price Tag“ weltweit die Charts eroberte, zog sich die 30-jährige Britin aus der Öffentlichkeit zurück. „Ich war an einem Punkt, an dem ich am liebsten gar keine Musik mehr machen wollte“, verrät Jessie J. „Ich konnte einfach nicht mehr unterscheiden, was Kunst ist und was Business.“ Mit ihrem vierten Album „R.O.S.E.“ hat die Sängerin ihre Freude an der Kreativität wiedergefunden.