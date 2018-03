10. März 2018

Donnerstag, 15. März

Lina, Große Freiheit 36

Seit die 20-Jährige 2013 den Musik-Wett­be­werb „Dein Song“ mit „Freakin‘ Out“­ ge­wann, ist sie in der Medienwelt omnipräsent. Neben der Musik kann die Singer/Songwriterin näm­lich auch schauspielern, was ihr die Hauptrolle der „Bibi“ in den „Bibi & Tina“-Filmen ver­schaffte – die Filmmusik stammt zum größten Teil ebenfalls von ihr. Mit den beiden Alben „Official“ und „Ego“ im Gepäck, geht’s erst­mals auf große Konzert-Reise.