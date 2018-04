Donnerstag, 19. April, Awolnation, Uebel & Gefährlich, 29,50 €

16. April 2018

Mit „Sail“ erregte die US-Amerikanische In­die-Rock-Gruppe um Gründungsmitglied Aa­ron Bruno hierzulande erstmals große Auf­merk­samkeit, als der Song für den Werbespot einer bekannten Biermarke verwendet wurde. So geht’s mit der aktuellen dritten Platte „Here Come The Runts“ für Jungs einmal mehr auf Tour, um ihren einzigartigen Sound mit Wied­er­erkennungswert zu präsentieren.

The Baseballs, Docks

Seit 2011 haben es sich die Berliner Jungs „Sam“, „Digger“ und „Basti“ es sich zur Auf­gabe gemacht, bekannte Pop & Rock-Hits á la „Umbrella“, „Chasing Cars“ oder „Angels“ auf ihre eigene, unverkennbare „Voc’n’Roll“-Art zu covern. Darüber hinaus entstanden im Laufe der Zeit eigene Songs, die heute Abend eben­falls vorgetragen werden.