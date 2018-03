20. März 2018

Ex-Wahl-Hamburger Daniel Puente Encina & Band (Ex Niños Con Bombas / Filmmusik für Fatih Akin-Filme ) arbeitet an einer neuen Veröffentlichung und gibt ein Konzert in Hamburg.Er präsentiert sein neues Repertoire seines für 2018 geplanten Albums “Sangre y Sal” (Blut & Salz).