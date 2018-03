24. März 2018

Donnerstag, 29. März

Metallica, Barclaycard Arena

Mit der astreinen Scheibe „Hardwired … to Self-Destruct“ entern die Metal-Heroen um Ja­mes Hetfield (54) die große Bühne der Are­na, um allen Anwesenden ein Spektakel der Ex­­traklasse zu servieren. Neben Super-Hits wie „Enter Sandman“ oder „Sad But True“, kön­nen sich die Zuschauer ebenfalls auf visu­elle Highlights in Form von u. a. Laser-Shows und Leinwand-Projektionen freuen.

Goblin, Gruenspan, 48,00 €

Die italienische Prog.-Rock-Band ist vor allem für die zahlreichen Soundtracks bekannt, die sie für Filme, wie „Dawn Of The Dead“­ kom­poniert haben. Heute Abend werden die besten Tracks auf die Bühne gebrachz. Daraufhin geht es für alle Beteiligten – auch für die Band – via Shuttle ins Savoy, um sich dort gemeinsam „Suspiria“, zu dem Goblin ebenfalls ihren Teil beisteuerten, anzuschauen.

Für Metal-Fans:

Black Label Society, Markthalle