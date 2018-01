2. Januar 2018

Vor knapp einem Jahr fungierte die junge Pow­ermetal-Band noch als Opener für Hammer­fall, nun spielen sie u. a. in Hamburg ihre eigene Headliner-Show, die schon seit Monat­en ausverkauft ist. Die Jungs um den Schweiz­er Frontmann Thomas Winkler (32) ver­sprechen eine energiegeladene Show – die berühmten Geschichten von „Angus Mc­Fife“, „The Unicorn Invansion Of Dundee“ oder „The Hollywood Hoots­man“ dürfen nicht fehlen!