3. April 2018

„It’s A Heartache“ – einer der größten Hits der Waliserin – wird 40 Jahre alt und alle feiern mit! Anlässlich des musikalischen Jubiläums, packt die unverkennbare Rockröhre (66) ihre sieben Sachen und präsentiert heute Abend im The­ater weitere Klassiker vom Schlage „Total Ec­lipse Of My Heart“ oder „Holding Out For A Hero“.

Für Hip-Hop-Fans: Trettmann, Uebel & Gefährlich

Für Folk/Pop-Fans: Fjarill, Fabrik

Für Deutsch-Pop/Rock-Fans: Station 17, Kampnagel