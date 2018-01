10. Januar 2018

Im Sommer feierten die Heavy Metal-West­falen eine rie­sige Headliner-Show auf dem Wacken Open Air, die teils mit Orchester begleitet wurde. Spätestens damit wurde be­wiesen, dass die Gruppe mit Mark Tornillo (63) am Mikrofon bestens funktioniert. Nun bringen Tornillo, Wolf Hoffmann (58, Git.) & Co. ihren brachialen Metal an die Elbe und haben als Einheizer Night Demon mit im Ge­päck.