11. August 2017

Freitag, 25. August Reload Festival, Sulingen, 89,- €

Reload Festival

Wenn u. a. Amon Amarth, Heaven Shall Burn, Bullet For My Valentine und Trivium das Line-Up eines Festivals bilden, kann man davon ausgehen, dass es laut und brachial wird.

So sollte es sich kein Metal­head nehmen lassen, an diesem Wochenende die kleine Stadt in Niedersachsen zu besuch­en.